John Cusackre gumibottal támadtak rendőrök egy George Floydért zajló tüntetésen

Komoly zavargások vannak az Egyesült Államokban, miután egy rendőri túlkapás miatt életét vesztette egy 46 éves afroamerikai férfi, George Floyd. Ennek kapcsán lázadtak fel az emberek és vonultak utcára, Chicagóban és Atlantában már elég kritikus a helyzet.

A színész John Cusack is ott volt az egyik ilyen tüntetésen, videófelvétellel szerette volna dokumentálni a történéseket, mikor rendőrök gumibottal rátámadtak. A Twitterre fel is töltötte a felvételt, ami elég zajos és semmin nem látni szinte, de hang van, a színész ezt írta mellé:

– fogalmaz Cusack, aki egy másik tweetben hozzáteszi: ezek a zavargások nem kétpercesek lesznek, és valószínűleg a Trump-éra végét jelentik. Ahogy a felvételen hallani, a rendőrök nem nézték jó szemmel a színész ténykedését:

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v”

— John Cusack (@johncusack) May 31, 2020