Polgármesterek George Floyd haláláról: “A probléma lényege, hogy fegyvertelen feketéket ölnek meg Amerikában”

Afroamerikai polgármesterek vasárnapi nyilatkozataikban az erőszak helyett építő jellegű lépéseket sürgettek a George Floyd halála után kirobbant megmozdulások kapcsán – írja az MTI. A georgiai Atlanta, a szövetségi főváros, Washington és a minnesotai St. Paul polgármesterei vasárnapi televíziós nyilatkozataikban sürgették az erőszak befejezését.

A 46 éves afroamerikai Floyd május 25-én este durva rendőri intézkedés után halt meg, a rendőrt pár napra rá letartóztatták és gyilkosság gyanújával már a vádemelés is megtörtént.

Amikor ilyen erőszakhullám önti el Amerikát, mint amilyet most látunk, akkor még azt is szem elől tévesztjük, hogy valójában miről is van szó