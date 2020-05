Egy jó kis echte magyar címmel imádnánk: Harry és Meghan, avagy a kilépés királyi kalamajkája.

A sussexi pár Omid Scobie és Carolyn Durand riporterekkel folytatott beszélgetéseiket könyv formájában piacra dobja majd augusztusban. Ugyanis 11-én érkezik a Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of A Modern Royal Family, ami nagyjából úgy fordítható, Megtalálni a szabadságot: Harry, Meghan és egy modern királyi család létrehozása.

Az Amazonon már előrendelhető, 28 dollárt kell majd leszurkolni érte, ami 9000 forint lesz körülbelül.

Hogyan jutott idáig Meghan és Harry? Mi vezetett odáig, hogy a hercegi pár lemond a rangjáról, kivonva magát az ezzel járó kötelezettségek alól? Mi vár rájuk ezután? Kik döntöttek korábban szintén úgy, hogy elég volt a királyi családból?

Kiemelt kép: Toby Melville – Pool/Getty Images