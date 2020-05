Eva Mendesnek kommentben kellett magyarázkodnia Ryan Gosling miatt

Eva Mendes nemrég posztolt egy szelfit az Instagram-oldalára, némi kommentárral kiegészítve. Mint írta, ilyen egy fáradt anyuka feje, aki egész éjjel fent volt amiatt, hogy előkészítsen minden fontos dolgot lánya szülinapjára.

Egy kommentelő gyorsan megjegyezte, hogy a színésznő úgy fest, mint egy szingli anya, hiszen ezek szerint a pasija, Ryan Gosling minden nehéz munkát ráhagy Mendesre a két gyerekük nevelését illetően.

Mendesnek kellett is magyarázkodnia azonnal:

Lányos anyuka vagyok, szeretem is a nőkkel tartani itt a kapcsolatot. Ezért hoztam létre az oldalamat is. Így mikor azt írom, hogy fáradt anyukának nézek ki, és kíváncsi vagyok más fáradt anyukák reakciójára, az nem azt jelenti, hogy kizárjuk az apákat ezekből a dolgokból. Egyszerűen csak beszélgetni szeretnék ezekről, nem degradálva az apákat bármilyen formában. Az, hogy Ryanről nem beszélek, arról a sok csodálatos dologról, amit apaként tesz, az amiatt van, hogy megőrizzem privát dolognak. Semmiképp nem akarom belevonni őt ezekbe, vagy arról beszélni, hogy ő milyen szülő. Ez egy olyan határ, amit magamnak állítottam. Úgy érzem, a legjobb, amit tehetek, ha továbbra is megosztom, én mitől vagyok boldog, de ebbe nem vonom bele a gyerekeimet túlságosan a közösségi médiában. Ez nem trükközés vagy furcsaság, egyszerűen óvom a magánéletünket. Van ennek így értelme? Remélem. Őszintén ezt tudom neked válaszolni.