Karanténban, felhajtás nélkül ünnepelte 25. szülinapját Gigi Hadid

Ilyet se láttunk még.

Gigi Hadid 25 éves lett, ami azt jelenti, hogy már negyed évszázada él, egy ilyen kerek számnál pedig elvárják az embertől, hogy azt ünnepelje meg tisztességesen. Hadid most annyira nem volt szerencsés, mivel a születésnapjának dátuma a karantén időszakába esett, nem igazán volt túl sok lehetősége. Nem csaphatott akkora zsúrt, mint Kylie Jenner a gyerekének, amikor készítetett egy felfújható babafejet Stormi arcképével, pláne nem tehette nyilvánossá buliját, hogy bárki elmehessen, ahogy Will Smith is csinálta anno. Az még beleférne, hogy három napig bulizzon, ahogy Madonna, de erről is letett. A családjával azért tartottak egy teljesen átlagos köszöntést tortával, lufikkal és bagelekkel. Hadid azt írja Instagram posztjában, hogy mindentől függetlenül így is nagyon jól érezte magát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gigi Hadid (@gigihadid) által megosztott bejegyzés, Ápr 24., 2020, időpont: 6:56 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@gigihadid