Tóth Gabi: Abban voltam más, hogy sosem éreztem magam másnak

Az énekesnő egy ismerőse kérdésére válaszolva magyarázta el, hogy miben érzi magát másnak.

Abban voltam más, hogy sosem éreztem magam másnak. Egyszerűen csak élveztem azt, hogy a saját eszközeimet és adottságaimat használhatom nap mint nap. Sose gondolkodtam nagy dolgokban. Nekem annyiban volt másabb, amiben nem éreztem magam másnak, hogy én valójában mindig azt gondoltam, hogy minden ember, amit átél, amit megél, az olyan, mintha a saját gondom lenne. Egészen kicsi korom óta ez a szenzitivitás, mások iránt érzett empátiám nagyon erős. Bárkinek a boldogságának, szomorúságának ugyanolyan erőt és érzéseket tulajdonítottam, mintha a sajátom lett volna. Valószínűleg ezért is hittem azt, hogy az emberek is ilyenek. Tényleg azt gondoltam, hogy mindneki más is így gondol és érez. Aztán az évek során rájöttem, hogy ez nem így van