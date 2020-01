Egy ismert sminkvideós nő elárulta, hogy transz

NikkieTutorials 11 éve videózik, de erről még soha nem beszélt, most új videóját ennek szentelte.

Nikkie de Jager NikkieTutorials néven készít beauty videókat több mint 12 milliós feliratkozótáborának, van videója, amin már több mint 40 milliós megtekintés is van.

A 11 éve videózó lány most elárult valamit legújabb videójában, amiről eddig ő se beszélt és követői se nagyon tudhattak róla: transz nő, aki eredetileg férfi testbe született. 14 évesen kezdte meg a hormonkezelést, 19 éves korára fejeződött be a nem helyreállítás. Azért döntött a bejelentés mellett, mert szerinte a tranzíció után nehezebb elmondani, mint előtte, pasija se tudott róla, amikor összejöttek, akivel azóta is együtt van, úgy érezte, ha most ezt kibeszéli magából, akkor az egyfajta lezárás lesz, mert így már mindenki tudni fogja.

Kiemelt kép: YouTube