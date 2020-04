Megtörtént, amitől féltünk: Németh Kristóf is magára tekert egy párnát

Elkezdte egy unatkozó influenszer valahol a tengerentúlon, aztán most ott tartunk, hogy boldog-boldogtalan magára kötözi a hozzá legközelebb található díszpárnát, hogy ezzel teljesítse az úgynevezett karanténpárnakihívást. Zimány Linda és Singh Viki után most Németh Kristóf szállt be az őrületbe.

Ha csak egy dolgot kérhetnénk a koronavírus megszűnése mellett…

View this post on Instagram A post shared by Németh Kristóf (@nemeth.kristof.hivatalos) on Apr 11, 2020 at 10:00am PDT

Kiemelt kép: Instagram/Németh Kristóf