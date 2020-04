Singh Viki is beszállt: csak egy párnával takarja a testét

Egyre többen beszállnak ebbe az új kihívásba.

Singh Viki is beszállt az új őrületbe, ami az Instagramon terjed jelenleg, azaz, hogy egy darab párnával takarja a testét. A divatvilág is megsínyli a koronavírus-járványt, emiatt is indult el a párnás kihívás, amit amúgy #quarantinepillowchallenge-nek neveznek. Zimány Linda pár napja már megcsinálta.

Weisz Fanni is beszállt:

Ahogy Hódi Pamela is:

Kiemelt kép: Instagram.com/singhvikiofficial