Dua Lipának köszönhetően 2020-ban új értelmet nyert a popzene

Az egyik legfelkapottabb előadő, többen streamelik dalait, mint Beyoncé slágereit, Wendy Williamstől pedig becenevet kapott és saját zenei fesztiválja van, ahol még Miley Cyrus is fellépett. Íme Dua Lipa, akinek nemrég – kényszerből – jelent meg legújabb albuma.

Dua Lipa legújabb lemeze az eredeti dátum előtt két héttel előtt jelent meg, mivel albuma teljes egészében kiszivárgott. Pár napja, Instagram-élőzés közben sírva jelentette be a hírt, de akkor még abban sem volt biztos, hogy egyáltalán jó ötlet-e új zenékkel kijönni akkor, amikor a koronavírus idején rengetegen szenvednek.

Végül úgy döntött, az embereknek szüksége van a jókedvre, a reményre és a zenére, ezért megjelent az album. A videóban azt magyarázta, azt sulykolták belé, hogy a második album már sokkal nagyobb nyomást jelent, mint az első és egyfajta mérföldkőnek számít egy előadó karrierjében, de ő igyekezett tudomást sem venni erről a teherről, csak a zenére és az alkotásra koncentrálni. A Future Nostalgián lévő összes dal egytől egyig slágergyanús, a klasszikus pop elemeket követik, olyan számokat rakott össze, amiket ha meghallunk, azonnal táncolni akarunk.

Az összes dal hangzása beváltja az album nevéhez fűzött ígéreteit: könnyedek, frisses, kicsit futurisztikusak és egyébként mindegyik kikacsintás a kilencvenes évek és az évezredforduló popszámaira. Lipa erőssége mindig is a slágerek voltak, nem csoda, hogy most egy egész albummal sikerült összehoznia belőlük.

De hogyan lett a 24 éves albán lány hirtelen a világ egyik legbefolyásosabb és legtöbbet hallgatott popsztárja?

Koszovói gyökerek és a Warner

Lipa 1995-ben született Londonban, albán származású szülei a délszláv háború kitörése előtt menekültek Londonba, majd 2008-ban családostól visszaköltöztek. Dua Lipa két évre rá, 15 évesen úgy döntött, nincs maradása az országban, visszarepült Londonba, hogy tanulmányai mellett a zenei karrierjére koncentráljon. A gimnázium után, hogy fenntartsa saját magát, pincérként kezdett dolgozni, mellette YouTube-ra töltögette fel a saját feldolgozásait olyan sztároktól, mint Pink vagy Nelly Furtado. Közben különböző reklámokban szerepelt, az ASOS-nak is modellkedett, de mikor arra kérték, hogy dobjon le pár kilót, otthagyta az ügynökségét.

Végül 2015-ben a Warner Bros. kiadó felfedezte, szerződést is ajánlottak neki, ami nemcsak utat nyitott zenei karrierjének, de monopolhelyzetet is biztosított neki: ebben az időszakban nem volt a kiadónál egy nagyobb nevű női pop előadó sem.

Dua azonnal a kiadó fókuszába került, teljes figyelmet kapott és olyan profi csapat áll mögötte azóta is, amilyet annak idején csak a legnagyobb női előadóknál tapasztaltunk, például Christina Aguilera, Britney Spears vagy akár Nelly Furtado esetében. Főleg Dua színpadi jelenlétén és a mozgásán kellett dolgoznia a csapatának, mert alapvetően nincs olyan gazdag mozgáskultúrája, mint mondjuk Britney-nek volt, de gyakorlással ebben is rengeteget fejlődött.

Első albuma őrületes sikereket hozott

2017-ben jelent meg a debütáló albuma, ami azonnal a toplisták élére került, nemcsak Angliában, hanem az egész világban. A lemezen olyan számok hallhatók, mint a New Rules, az IDGAF vagy a Hotter Than Hell. A dalait saját maga írja, az egyetlen szám, amit készen vett át, a Be The One volt – azt mondja, annyira szerette ezt a számot, hogy muszáj volt felénekelnie az albumra. Közben már körbeturnézta Angliát, és olyan műsorokba is meghívták, mint a Tonight Jimmy Fallonnal vagy Jimmy Kimmel Live!, de Ellen DeGeneres kérését is készségesen teljesítette, hogy egy áruházban idegeneknek kezdje el szavalni a saját dalszövegeit.

Ki az a Dula Peep?

Karrierjének egyik legszórakoztatóbb pillanata, amikor Amerika egyik legnépszerűbb műsora, a The Wendy Williams Show házigazdája, aki logikusan Wendy Williams, egy rövid hír erejéig Dua Lipáról beszélt, de képtelen volt kimondani a nevét úgy is, hogy a súgógépen direkt kiemelték, és véletlenül Dula Peepnek nevezte.

Sok rajongója hívja így azóta Lipát, aki Jimmy Fallonnak elmondta, nagyon viccesnek találta és kvázi megengedte a rajongóknak, hogy nyugodtan használják ezt a becenevet. Ugyanebben az interjúban azt is elmondta, hogy az albán származású neve, a Dua a szerelmet jelenti, de gyerekkorában nagyon utálta, mert nem értették és el kellett magyaráznia, hogy albán származású.

not wendy calling dua lipa ‘dula peep’ once again on her show LMAOOOOOO pic.twitter.com/Jy3JckYT40 — i (@rosecabellos) January 29, 2020

A New Rules szabályait még ő sem tartotta be

2015-ben kezdett el járni a brit sztárséffel, Isaac Carew-vel, aki saját YouTube csatornáján egészséges ételeket mutat be, plusz modellkedni is van ideje, például a Moschino divatháznak. Lipa és Carew két év után szakítottak, pont azelőtt, hogy megjelent a New Rules című száma, amiben tanácsokat ad, hogy kerüljük el jó messziről a toxikus férfiakat.

A rajongók eléggé kiakadtak, amikor nem sokkal a videóklip megjelenése után újra összejött Carew-vel, mivel egyértelmű volt, hogy a dalt neki címezte, a követői pedig megkérdőjelezték a hitelességét. Dua Lipa annyival védte meg magát, amúgy jogosan, hogy a magánéletéhez senkinek semmi köze és szálljanak is le róla szépen. Azóta ő és Carew már múlt időnek számít, Lipa hónapok óta a Hadid-lányok húszéves öccsével, Anwar Hadiddal van együtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon DUA LIPA (@dualipa) által megosztott bejegyzés, Márc 13., 2020, időpont: 2:47 (PDT időzóna szerint)

A fiúk már csak ilyenek

Karrierje kezdetén leginkább szakításról, szerelemről énekelt, könnyed dalszövegei óhatatlanul is belemásznak az ember fülébe és képes napokig dúdolni, egy ideje azonban egyre több hangsúlyt fektet arra, hogy a számára fontos témáknak hangot adjon, többi között a feminizmusnak és az egyenlőségnek. A Future Nostalgia album egyik legizgalmasabb száma, a Boys Will Be Boys dalszövege az első sortól az utolsóig társadalomkritika, azt a kérdéskört boncolgatja, hogy miért van az, hogy ha a férfiak hibáznak, elintézzük annyival, hogy ők már csak ilyenek, míg ha egy nő vét hibát, egyből azt mondják, hogy ideje felnőnie, mert nem elég érett. Azt is felveti, hogy milyen, amikor nőként nem érzi biztonságban magát az ember, és szerinte az iskolában már kiskortól kezdve tanítani kéne, hogy tisztelje egymást a két nem.

Már természetessé vált, hogy sötétedés előtt kell hazamenned / És a kulcscsomód az öklödbe szorítod, mikor fiúk vannak a közelben Nem furcsa, hogy nevetéssel próbáljuk elrejteni a félelmünket, miközben ebben semmi vicces sincs? Beteges ösztön úgy nevelni minket, hogy ne boruljunk ki / Elrejtjük az alakunkat, mindent megeszünk, hogy befogják végre Inkább mosolygunk, hogy feloldjuk a feszültséget, így nem lesz rossz vége / De most már egy cseppet sem vicces

A nem éppen finomkodó dalszöveg mellett a tavalyi Grammy-díjátadón is volt egy kiszólása, amikor átvette díját a legjobb új előadó kategóriában. Korábban Neil Portnow, a díjátadó korábbi igazgatója egy interjúban azt nyilatkozta, hogy ha a nők szeretnének több díjat nyerni, akkor fel kell kötniük a gatyát és jobban kell teljesíteniük. Nem kérdés, hogy ez a mondat már önmagában sértő a zeneipar női előadói számára, Dua Lipa reagált is rá, utalva arra, hogy ebben az évben az eddiginél több nő nyert:

Nagyon hálás és büszke vagyok, hogy idén rengeteg, hihetetlenül tehetséges női előadót ismernek el, és azt hiszem, idén, mi lányok tényleg felkötöttük a gatyát, és kiálltunk magunkért.

Az interneten támadni kezdték egy sztriptízbárban készült videó miatt

A 2019-ben népszerűvé vált cancel culture – amikor tömegesen bojkottálnak egy hírességet az online platformokon, amíg annak derékbe törik a karrierje – Dua Lipát is utolérte. Az idei Grammy utáni bulin pár híresség úgy döntött, közösen meglátogatnak egy sztriptízklubot, ahová Lipa is csatlakozott, ám mikor Lizzo másnap Instagram-oldalán posztolta, hogy szór pénzt az énekesnő táncosok bugyijába, hatalmas felháborodást keltett az emberekben.

de verdad los gringos q le ven de divertido ir a festejar a un PROSTÍBULO?? estos pelotudos no entienden q viven explotando a la mujer en ese ámbito y lo mas triste es q hay mujeres apoyando esto, ahi se ve a dua re feliz tirando billetes y a la rosalia pic.twitter.com/DlNoPB2brk — ` (@taexvincent) January 28, 2020

Azt kifogásolták, hogy Lipa feminista létére még is hogyan támogathatja a szexmunkásokat. Az énekesnő nevetségesnek tartotta a vádakat, de végül a kedélyek csillapodni kezdtek, elindult egy párbeszéd, Lipa rajongói azzal védték meg, hogy akkor most már nők nem is látogathatnak ilyen klubokat? Mivel a negatív reklám is reklám, ez nem jött rosszul Dua Lipának, akivel nem sokkal később már a Vogue készített egy kisfilmet, Dua’s World címmel, amiben az egyik kedvenc sorozata, a kilencvenes években ikonikus divatjáról híres A dadus (és egy csipetnyi Spinédzserek) ihletésű díszletben és ruhákban adta elő, hogy nincs egy gönce sem, miközben húsz másodpercenként más ruhába bújt.

2018-ban apjával, Dukagjin Lipával együtt megszervezte a legelső zenei fesztivált Koszovóban, aminek ő volt a húzóneve, majd a következő évben meghívta Miley Cyrust is. A hétnapos fesztiválon olyan zenészek léptek fel, mint Calvin Harris vagy az amerikai-albán származású rapper, Gashi.

2020-ban kétségtelenül Dua Lipa tesz a legtöbbet a popzenéért, aki diszkó hatású slágereivel, magával ragadó dallamával és egyszerű, de hangzatos dalszövegeivel visszahozta a pop olyan vonalát, ami eddig talán csak Lady Gagának sikerült.

Kiemelt kép: Andrew Benge/Getty Images