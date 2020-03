Kourtney és Kim Kardashian veszekedése egy kisebb verekedésbe torkollott

Azt nem tudjuk, hogy a műsor kedvéért csinálták vagy valóban összevesztek.

A Kardashian klán legújabb epizódjában eléggé elfajultak a dolgok, Kourtney és Kim egymásnak mentek az előzetesben. Kourtney egy palackot vágott húgához, aki erre dühösen közeledni kezdett felé miközben azt mondta, hogy: Soha többé ne támadj így nekem. Majd bevitt egy nagy ütést a könyökével Kourtney-nak. Az előzetes vágói annyira drámaivá tették a jelenetet, hogy hang effektussal is megtámogatták Kim mozdulatát. A vita okát egyelőre nem lehet tudni, de az egész előzetest erre a szálra építették fel. A Keeping Up With The Kardashians új évada március 26-án indul.

Az ominózus harcjelenet 0:21-től látható:

Kiemelt kép: YouTube/Keeping Up With The Kardashians