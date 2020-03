Katy Perry az első gyerekével terhes

Katy Perry új zenével debütált Never Worn White címmel, amiben elég egyértelmű utalásokat tett arra, hogy gyereket vár Orlando Bloomtól. Persze egy klip még nem ér fel semmilyen hivatalos magyarázattal, ám az énekesnő később Instagram-élőzésben pontot tett az ügy végére.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. 👶 pic.twitter.com/K6xSivnGcB

— Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020