Pete Davidsonnak elege van abból, hogy a Saturday Night Live-ban gúnyt űznek belőle

Pete Davidson a Saturday Night Live-nak köszönhetően lett ismert komikus, azóta már olyan sztárokkal is járt, mint Ariana Grande, Kate Beckinsale, vagy legutóbb Kaia Gerber. Most egy hosszú, egy órás őszinte beszélgetésben Charlamagne Tha Goddal arról is beszélt többek között, hogy elege van más a műsorból, ami híressé tette.

A személyes véleményem az, hogy ott kellene hagynom a műsort, mert állandóan gúnyt űznek belőlem.

A vele beszélgetős rádiós személyiség felhívta a figyelmet, hogy a Saturday Night Live egy vicces műsor, annyira ez nem hangzik szokatlannak, amire ezt felelte:

Értem én ezt, csak az van, hogy én vagyok a poén a politikai viccekben. Én vagyok a poén a Weekend Update szegmensben. Amikor nem szerepelek, akkor is az a poén, hogy hahaha, Pete mekkora egy rohadt seggfej. Egy ponton meg úgy voltam, hogy most akkor kinek az oldalán is álltok? Furán érzem magam abban az épületben, mert nem tudom, hogy kinek a csapatában játszanak. Nem tudom sokszor eldönteni, hogy én vagyok a poén, vagy csak a poén része vagyok.

Elmondta, hogy a műsor alkotójával, Lorne Michaels-szel kiváló a viszonya, a stáb többi tagjával viszont nem igazán barátok.

Lorne a legnagyobb arc. Mindig szeretetteljesen bánt velem. Egy apafigura számomra. De ami a többieket illeti, egymás torkát vágná mindenki. Mindenki nyomja a saját szarát. Mindenki próbál a következő nagy sztár lenni. Szóval nem igazán egy szeretetteljes közeg, senki nem fogja megveregetni a vállad. Alapvetően leszarják, hogy mi van veled. Erről szól ez a műsor. Ha meg csak ágyútölteléknek vagyok ott, akkor nem kéne talán ott lennem, csak ennyit mondok. Azt gondolják, hogy ostoba vagyok. Mármint szó szerint úgy vagyok beállítva, hogy én legyek ez a nagy, buta idióta.

Davidsonnak hamarosan érkezik a stand up különkiadása a Netflixre, valószínűleg ennek kapcsán is azt érzi, hogy igazából már túlnőtte a műsort. De még nem hagyja ott.

Szerintem túlnőttem. Azt gondolom, hogy amit ki tudtam hozni belőle, azt kihoztam – ami nem sok, gyakorlatilag csak a Weekend Update-ben szoktam szerepelni, és voltam már vagy harmincban. Azt érzem, hogy ja, megtettem mindent, amit tudtam. De szívesen szerepelek, amíg Lorne szeretné.

