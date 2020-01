Gwyneth Paltrow szeretné, ha te is látnád a hasizmát

Végre bemutatták a sorozatát, amit a vaginagőzölős termékeire húztak fel.

Napokon belül, pontosabban január 24-én érkezik a Netflixre Gwyneth Paltrow sorozata, ami a Goopról szól, a színésznő webshopjáról és életmódtanácsokat adó oldaláról. A sorozat poszteréről már mi is írtunk korábban, miszerint az egész úgy néz ki, mintha Paltrow már nemcsak gőzölni akarja a vaginánkat, de bele is mászik. És ugyanezt tette most a sorozat első vetítésén, amit Los Angelesben tartottak:

A virágokból kirakott rózsaszín vaginára emlékeztető díszleten túl pedig Paltrow szerette volna, ha azt is mindenki látja, hogy milyen szépen kidolgozott hasizma van, ezért nagyon rövid felsőt választott a nadrágjához.

Fotó: Rachel Murray/Getty Images[/caption]

Kiemelt kép: Rachel Murray/Getty Images