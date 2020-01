Kylie Jenner szelfizett párat az autógyűjteményével

Ez mind az övé.

Kylie Jenner Instagramra feltöltött pár szelfit magáról, hogy ezzel is jelezze, neki sem könnyű az élete. Olyan komoly problémákkal kell minden nap szembesülni, hogy amikor elindul valahova, el kell döntenie, hogy melyik autóját fogja aznap vezetni. Ha ugyanis megnézzük a szelfijeinek hátterét, akkor legalább négy autót is számolhatunk egy látszólag csak az autóinak fenntartott helyén az otthonának. Tanulság: a milliárdosok élete is nehéz tele problémákkal.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon oh happy days 😃 Kylie ✨ (@kyliejenner) által megosztott bejegyzés, Jan 10., 2020, időpont: 5:46 (PST időzóna szerint)

Pénteken egyébként testvére, Kim Kardashian a konyháját, a hűtőit, meg a kamráit mutatta meg. Igen, több van belőlük.

Kiemelt kép: Istagram / @kyliejenner