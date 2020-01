Nem, ez nem egy étterem, ez mind Kim Kardashian házában van

Külön szobája van a hűtőknek és a joghurtgépnek, akárcsak a gyümölcsöknek és zöldségeknek.

Kim Kardashian úgy döntött, bemutatja Instagram-követőiknek, hol tartja az élelmet, a sztorikból pedig kiderül, hogy akár éttermet is üzemeltethetne. Eleve külön szobában vannak az óriási hűtők – igen, több is van –, van külön joghurtgépe, a konyháig pedig lépcsőznie kell. Ami a konyhát illeti, olyan sütője van, mint amilyent éttermek konyháin szoktak használni. De a hab a tortán, hogy egy egész külön hűtőszobája van a zöldségeknek és gyümölcsöknek.

.@KimKardashian gives a tour of her giant refrigerators and pantry on Instagram. pic.twitter.com/jf9cNysD2x — Pop Crave (@PopCrave) 2020. január 9.

Kötelező poénként muszáj idéznünk testvérét, Kourtney Kardashiant a Keeping Up With The Kardashians egyik epizódjából.



Kiemelt kép: Stefanie Keenan/Getty Images, UCLA