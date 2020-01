Egy Ricky Gervais Golden Globe bingó több, mint a felét eltalálta a poénjainak

Úgy tűnik, Ricky Gervais celebeket inzultáló Golden Globe műsorvezetése mostanra elég kiszámíthatóvá vált, ugyanis egy Disney+-t parodizáló vicces Twitter-fiók a gála elé készített egy bingókártyát, amin lehetett karikázni, hogy mi hangzik majd el a komikustól a műsorban. Nekünk csak a nyitómonológjában 14-at sikerült a 25 tippből karikázni. Ezek voltak:

Sajnos az egész adást nem volt módunkban visszanézni, hogy a többit is bőszen karikázhassuk, ezek nem voltak a nyitómonológban:

De akinek élénken él a műsor minden pillanata a fejében, esetleg másnap szokta nézni felvételről, vagy akár újranézi, az karikázhat tovább!

It’s our intern Kayla’s job to live tweet the #GoldenGlobes this evening but she has mysteriously gone missing. As a backup plan we have put together a bingo card to sate your viewing enjoyment and/or maintain our Brand Presence. pic.twitter.com/AuWQE2aVtw

— It’s Not Disney. It’s Disney Prime Video. (@GetDisneyPrime) 2020. január 5.