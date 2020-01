Beyoncé tudja hogy kell bevonulni egy díjátadóra: késve, aranyban

Beyoncé és Jay-Z kissé elkéstek az idei Golden Globe-ról, és hogy ne zavarjanak meg semmit és senkit, inkább megvárták Kate McKinnon beszédét, és csak utána ültek le. Mondjuk nyilván ezzel az ácsorgással már feltűnést keltettek, de hát ki ne figyelne fel Beyoncére, ha az belép egy terembe? Pláne ha akkora aranyszínű, puffos ujja van a ruhájának, mint maga a terem?

Egyébként olyan szinten késtek, hogy az estén hivatalos fotó sem készült róluk, csak az énekesnő instagramjára került fel az alábbi.



Na de térjünk is vissza inkább az ácsorgásra, mert az énekesnő és rapper férje mellett állt még valaki. A pár testőre, aki bár próbálta visszafogottan, a háta mögött tartani, ebből a szögből mégis feltűnt, hogy ott van a kezében két üveg – nyilván ez is arany – talán pezsgő, hogy Beyoncéék ne unatkozzanak sokat a díjátadó hátralevő részén.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They’re waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) 2020. január 6.