Ha mindig is kíváncsi voltál Ashley Graham szépségtitkaira, ez a te napod

Bemutatta lépésről-lépésre, hogyan tünteti el szem alatti karikáit és hidratálja a bőrét.

Ha mindig is az volt az első gondolatod Ashley Graham nem retusált fotóit látva, hogy mit meg nem adnál, ha neked is olyan arcbőröd lenne, mint az övé, akkor az a jó hírünk, hogy nem kell adjál cserébe semmit, Graham ugyanis a Vogue videójában bemutatja, hogyan szokta eltüntetni a szem alatti karikáit és hogyan szokta hidratálni a bőrét. Szóval ha követed ezeket a lépéseket, akkor te is könnyedén el tudod tüntetni a fáradtságot az arcodról és olyan szép hidratált lesz a bőröd, mint az övé elvileg. A videón bemutatja egyre nagyobb terheshasát is a híresség bónuszként.

Kiemelt kép: YouTube