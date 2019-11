Csordás Tibit egyszer pénzért engedték csak be a saját koncertjére

A biztonsági őr nem ismerte fel.

Csordás Tibi is Szulák Andrea vendége volt a Nyugi! Köztünk marad… legutóbbi adásában, ahol megosztott egy vicces fellépős sztorit magáról. Egyszer egy koncertjén kiugrott valamiért gyorsan, elhagyva a koncerthelyszínt, visszafele viszont kérte a biztonsági tőle a karszalagot. A Fiesta egykori frontembere elmondta, hogy többnyire nem szokta hordani a fellépős karszalagját, mert úgy van vele, hogy úgyis felismerik, hogy ő az, de most ez nem jött be, a biztonsági pedig nem hitte el neki, hogy ő a banda énekese. Úgyhogy vennie kellett egy sima karszalagot, hogy bemehessen fellépni.

Kiemelt kép: YouTube