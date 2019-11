Sztárban sztár leszek!: Békefi Viktória Emilio kamuangolját énekelte

Minden mestertől max pontot kapott.

Már csak egy élő adás van hátra a Sztárban sztár leszek! döntőjéig, aminek legutóbbi fordulójában Horváth Tamás veszített el egy énekest. Pápai Joci énekesnőjének, Békefi Viktóriának azonban úgy tűnik, nem kell túlaggódnia a versenyt.

Az első két adásban zsinórban őt szavazták meg a mezőny legjobbjának és a sikere azóta se hanyatlik. Múlt vasárnap ugyan már nem hirdettek első helyet, de nagy eséllyel ő szerezte volna meg, hiszen a mesterektől maximális 30 pontot kapott egyéni produkciójára.

Pedig nem volt egyszerű feladata, Emilio mostanában felkapott fellépését kellett színpadra vinnie és ugyanazzal a kamuangollal elénekelnie a Get down on it című dalt.



