Horváth Gréta: Ezen a képen látom először “felnőtt nőnek” magam

Az Ázsia Expressz második évadának győztese egy fekete-fehér fotót posztolt magáról, amiről sok minden eszébe jutott. Főleg arra csodálkozott rá, hogy ennyire elszaladt felette az idő.

Ezen a képen látom először “felnőtt nőnek” magam. Mennyire sokat változtam, mennyi mindent megéltem. Tetszik ez a kép, még akkor is ha nem a megszokott arcomat mutatja. Alig sminkben, zsíros hajjal csak néztem… De mennyi mindet látok magamon, amit az évek alatt észre sem vettem. Hihetetlen, hogy pereg az idő. A fiam jövőre iskolába megy én pedig férjhez. Még mindig nagyon nehéz felfogni azt is, hogy van egy gyerekem! Mikor nőtt meg ekkorára? Mikor lettem felnőtt? Olyan nagyon elképesztő az egész…. Várom a következő éveket. Várom a 30. szülinapomat is