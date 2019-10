A magyar celebvilágból ők adják arcukat népszerű parfümök utánzatához

Van aki kamu táskát hord, van aki meg kamu parfümöt.

Egy népszerű modell-influenszer hívta fel a figyelmünket, hogy közel egy éve fut egy oldal Instagramon, amin hírességek és influenszerek tartanak az arcukhoz olyan parfümöket, amiket

egy-egy ismert világmárka ihletett.

Az eredetiekhez képest tizedáron kapható koppintott illatokhoz adta arcát többek közt Horváth Éva, Megyeri Csilla, Horváth Gréta, Voksán Virág, Tóth Andi, Farkas Alexandra és Tolvai Reni is.

Megyeri a saját reklámjához azt írta: „Bárhova magammal tudom vinni, kis helyen elfér, irtó fincsi (az enyém édes), hosszan tartó illat és kis elegáns.”

Utóbbit viszont gyorsan megcáfolnánk, mert egészen szokatlanul hatalmas, 200 ml-s kiszerelésben is lehet kapni az utánzatokat. Megkerestük Megyeri Csillát, mondja el nekünk, mit gondol a másolat illatokhoz, amikhez arcát adta, az influenszer a 24.hu-nak ezzel kapcsolatban azt mondta, eleinte ódzkodott a dologtól, amikor a cég megkereste őt két illattal, az egyik nem is tetszett neki, de a másik most is ott van a táskájában, tetszik neki, hogy olcsóbban kapja azt az illatot. Szerinte azt sem lehet megmondani a celebvilágban sokakról, hogy valaki eredeti vagy kamutáskát visel-e épp.

