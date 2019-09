Orlando Bloom állítja, hogy kisebb a pénisze, mint a fotókon

A színész igencsak szerény.

Előző hónapban volt három éve, hogy Orlando Bloomról meztelen fotók készültek szardíniai nyaralásán, ahogy éppen egy szörfdeszkán evez barátnőjével, Katy Perry-vel. Új sorozata, a Carnival Row promóciós körútján beugrott Howard Stern rádióműsorába is, aki rákérdezett az incidensre is, számol be róla a DailyMail, és azon túl, hogy elmondta, barátnőjét, Perry-t is rá akarta venni a vetkőzésre, de nem volt abban a hangulatban épp, reagált a péniszméretére is a fotón.

Valójában nem annyira nagy. Nagy optikai lencsével nagyobbnak tűnnek a dolgok a fotókon. Sima érzékcsalódás.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic