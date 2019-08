John Mayer távolságtartási végzést kért ijesztő zaklatója ellen

A férfi John Lennon gyilkosát emlegetve zaklatta a zenészt.

John Mayer még tavaly márciusban nyújtotta be kérelmét a bíróságon távolságtartási végzésért egy megszállott rajongója ellen, a bíróság pedig most elfogadta. Az E! News által megszerzett bírósági papírok szerint a férfi nem csak John Mayert zaklatta online, erőszakosan fenyegetőzve némi antiszemitizmussal, de a zenész stábját is. Egyszer például azt írta neki, hogy már sok zsidót a kórházba küldött, utalva arra, hogy csúnya vége lesz, ha összefutnak, sőt, híres gyilkosokat is emlegetett fenyegetőző üzeneteiben, például Ted Bundy-t, vagy John Lennon gyilkosát, Mark David Chapmant. A 39 éves férfi egyszer majdnem össze is futott a zenésszel, de végül a biztonságiak eltávolították, mielőtt oda tudott volna férni Mayerhez. A bíróság az ítéletnél figyelembe vette, hogy a férfi büntetett előéletű, ideiglenes távolságtartási végzés mellett döntöttek egyelőre, amíg egy következő tárgyaláson el nem döntik, hogy maradandó legyen-e az ítélet. Addig se mehet 100 méternél közelebb se Mayerhez, se a zenész otthonához.

Kiemelt kép: Paras Griffin/Getty Images