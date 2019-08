Jimmy Fallon előadta a Baby Sharkot Mick Jagger stílusában

Alessia Cara pedig Amy Winehouse stílusában az McDonaldnak farmja voltot.

A Wheel of Musical Impressions talán a legjobb visszatérő szegmense Jimmy Fallon műsorának. Általában akkor szokott lenni, ha énekes a beszélgetőpartnere, és az a lényege, hogy ő is és a vendég is kap egy előadót, meg egy dalt, amit el kell énekelnie az adott előadót utánozva. Ezek általában szándékosan olyan dalok, amik picit sem passzolnak a kapott előadóhoz, így jött össze az, hogy a legutóbbi szegmensben Fallon Mick Jaggerként énekelte a Baby Shark című, pokolból ránk küldött nagyon repetitív gyerekdalt. Alessia Cara pedig Amy Winehouse-ként, Billie Eilishként, meg Alanis Morissette-ként énekelt, nem is rosszul.

Kiemelt kép: YouTube