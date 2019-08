Kollányi Zsuzsiból Britney Spears lett

Upsz, újraalkotta Britney egyik ikonikus szettjét.

Kollányi Zsuzsi megosztotta az Instagramon az egyik ruháját új klipjének forgatásáról, ami igen nyilvánvalóan emlékeztet Britney Spears-ére amit az Oops!… I Did It Again videójából. Olyannyira, hogy Kollányi utalt is rá a posztjában, ugyanakkor rossz klipet megnevezve, ugyanis a Hit Me Baby One More Time-ban iskolaegyenruhát viselt Spears. Ejnye!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zsuzsi Kollanyi (@zsuzsicolony) által megosztott bejegyzés, Aug 5., 2019, időpont: 1:18 (PDT időzóna szerint)

Emlékeztetőként itt van az eredeti Spears videó, amiben nagyjából ugyanígy néz ki az énekesnő, csak piros a latex cucc, amit visel.

