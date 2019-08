Mondjuk úgy nem nehéz, hogy csak egy szaténlepedő volt rajta.

Azt eddig is tudtuk, hogy Angelina Jolie-nak nincsenek visszafogott tetoválásai, de most jó közelről meg is lehet nézni azokat a Guerlain parfümjének új reklámjában, amiben a színésznő egy szál szaténlepedőben fetreng az ágyban.

A videó leírása szerint a reklámot egyébként az Oscar-díjas operatőr, Emmanuel Lubezki rendezte, és az egészet Jolie kambodzsai otthonában vették fel.

És ha valaki lemaradt volna a lényegről, itt van:

Kiemelt kép: YouTube