Kanye West azt akarta, hogy Danny McBride alakítsa őt az életéről szóló filmben

Danny McBride, számtalan HBO vígjátéksorozat sztárja, akit láthattunk a legutóbbi Alien-filmben is, meg az Ananász expresszben, legújabb HBO vígjátéksorozatát promózta Jimmy Kimmel műsorában, és szóba került, hogy egyszer eltöltött egy napot Kanye Westtel. Az egész úgy kezdődött, hogy kapott egy hívást személyesen Westtől, amiről azt hitte először, hogy valaki csak szórakozik. Utána kiderült, hogy a rapper azt hitte, hogy ő is Los Angeles-ben él, pedig valójában Bostonban, amire West reakciója az volt, hogy végül is el tud menni oda is, mert beszélni szeretne. Szóval ott termett nála Bostonban, amiről pedig beszélni szeretett volna vele, az egy filmötlet volt, ami Kanye életéről szólna, és azt szeretné, ha McBride játszaná őt benne. Bár külsőleg picit sem emlékeztetnek egymásra, McBride többnyire vicces, túlzottan magabiztos bunkókat szokott alakítani, talán ezért gondolt rá a sztár. Az kérdés, hogy ebből lesz-e valaha bármi, de a színész elmesélte, hogy a fia megkérte a rappert, hogy nézze őt, miközben Fortnite-on játszik, úgyhogy egy ponton ott ült a két híresség, és McBride fiát nézték, ahogy videojátékozik.

Kiemelt kép: Todd Williamson/Getty Images