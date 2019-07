Mariah Carey: Csak öt férfivel volt dolgom egész eddigi életemben

Saját bevallása szerint kissé prűd.

Mariah Carey a Cosmopolitan legújabb számának címlapsztorija, ennek kapcsán pedig interjú is készült vele a magazinba, amiből több érdekesség is kiderült. Például az egészen hihetetlen módon már 49 éves popdíva nem szokta ünnepelni a születésnapjait. Carey, aki a saját dalainak dalszerző folyamatában is részt szokott venni, picit odaszúrt azoknak is, akik nem, de azt állítják, hogy maguk írják a számaikat.

Egy rakás előadó azt állítja, hogy írják is a dalaikat, de nem igazán írják. Nem akarok senki sem megsérteni, szimplán csak láttam, amit láttam.

De persze a legérdekesebb reveláció, amit megosztott a magazinnal, hogy eddigi élete során mindössze csak öt férfivel volt dolga.

Nem volt túl sok fiúm, de változatos összetételű legalább. Mindössze csak öt férfival volt dolgom életem során, szóval egy kissé prűd vagyok, őszintén bevallva, főleg mások mellett ezen a pályán.

Carey egyébként kétszer volt házas, Tommy Mottola zenei executive-val és Nick Cannon zenész-színész-műsorvezetővel, emellett hosszabb járt Luis Miguel énekessel, James Packer ausztrál milliárdossal, jelenleg pedig Bryan Tanaka táncossal jár. Pletykálták másokkal is, de ha igaz, amit állít, akkor ez az az öt férfi, akivel állítása szerint dolga volt.

Kiemelt kép: Romain Maurice/Getty Images