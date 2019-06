Terence Hill egy magyar ikerpár kérésére üzent

A két fiú Olaszországban találkozott a színésszel.

Terence Hill is tekert a Giro d'Italián, Don Matteóként

Milán és Erik kiskoruk óta rajonganak Terence Hillért, még egy rajongói oldalt is üzemeltetnek, így vadásszák a lehetőségeket, amikor személyesen is találkozhatnak kedvencükkel. Idén Olaszországban jártak a szüleikkel és nem csak láthatták a színészt, de még egy videót is készítettek vele.

Spoleto városában forgatják a Don Matteo című sorozat legújabb, tizenkettedik évadát, és megismétlődött a tavalyi csoda, sikerült találkoznunk Te­rence Hillel. A sorozat többi szereplőjével már régóta kapcsolatban vagyunk, így ők segítettek, hogy idén is találkozhassunk Terence-szel. Ezúttal is tudtunk vele váltani egy-két mondatot, már megismert minket a korábbi találkozásainkról, és rendkívül szívélyes, közvetlen volt velünk

– mesélte a Borsnak Milán.

Kiemelt kép: YouTube/Just Film It