Itt van Andrew Garfield tök meztelenül Hollywood utcáin

Szegény Andrew Garfieldról vagy a Pókember miatt, vagy exe, Emma Stone miatt írnak, vagy épp azért, mert tök meztelenül ordibál Hollywood utcáin. Most épp utóbbi történt, de nyilván nem azért, mert megőrült a sznész, hanem mert épp filmet forgat, abban lesz majd ez a jelenet. A forgatásról egy járókelő osztott meg egy videót, így most mindenki megnézheti Garfieldot tök pucéran.

andrew garfield walking around naked with bleached hair yup cant wait to see his new movie pic.twitter.com/2U8iCmZLuG

— lou (@christiansbale) June 14, 2019