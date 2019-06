Kevés rondább dolgot fogsz ma látni Usher orbitális tarkótetoválásánál

Így nézne ki egy tipikus nonfiguratív tetkó, ha nagyon sok energiát ölnének belé.

Ushernek új tetoválása lett, derült ki Dillon Forte sztártetoválóművész legújabb Instagram-posztjából. Forte alapvetően mindenféle vallásos és egyéb geometrikus alakzatokat szokott tetoválni, egy ilyen került az énekesre is, de valamiért úgy döntött, hogy kerüljön a tarkójára, jó nagy méretben. Forte elárulta a posztban a jelentését is.

Ezt a transzformáció inspirálta, szent geometria és egy ősi berber talizmán, ami a kardinális pontokat jelöli az égben, hogy az utazók eljussanak ne tévedjenek el hosszabb távokon se.

Ez mind szép és jó, de ott és úgy a létező legrondább összképet adja, gyakorlatilag a modern megfelelője lehetne az előző évtizedben népszerű hatalmas nonfiguratív tetkóknak. De legalább Usher mostmár biztosan nem téved el, ha kis tükörrel megnézi a tarkóját, ha rendesen le van nyírva a haja, szóval azért van jó oldala is ennek.

Kiemelt kép: Brian Ach/Getty Images, Something in the Water