Oké, ha a fantáziánkban megcsaljuk a másikat

Hírességekről fantáziálni egyfajta közös szexuális fantázia, teljesen rendben van, amíg nem válik megszállottsággá. A párkapcsolatokat feldobhatja, ha elmondjuk egymásnak, kikről és mit fantáziáltunk - gondoljunk csak Ross és Rachel Leia hercegnős jelenetére a Jóbarátokban. Azonban vannak hátrányai is, ha erről nyíltan beszélünk.

Arról fantáziálni, hogy Zac Efron, George Clooney vagy a fiatal Colin Firth lassan levetkőztet minket a tekintetével, csak az agyunkban játszódó dolog, semmi köze a valósághoz. Ezek a fantáziák azonban jótékonyan hatnak a testünkre, fizikai változásokat is tapasztalhatunk később, amikor szexre kerül a sor. Ezek a fantáziák hatnak a szexuális életre, felrázhatja a már ellaposodott kapcsolatokat. Bár úgy tűnik, megcsaljuk ilyenkor a partnert, tulajdonképpen ez mégsem következik be, hiszen nem történik semmi más, mint ábránd, fantázia.

A kamaszkori idoloknak ehhez közük van

Vannak, akik lánykorukban John Bon Jovi vagy Keanu Reeves posztereit puszilgatták elalvás előtt, és a fiúk közt sokan fel tudják idézni kamaszkoruk legszebb mellével bíró színésznőit. Nincs ebben semmi rossz vagy bűnös, a kamaszkori idoljaink nemcsak a hormonok játékai, hanem saját magunkat is megismerhettük általuk. Megtudtuk, mennyire vagyunk képesek kitartóan szeretni, milyen szenvedélyesek is lehetünk valójában, és ezek a hírességek egyfajta múzsákká is váltak az életünkben. Ez volt a tökéletes plátói szerelem, ami tele volt be nem teljesült vággyal, az érzelmeink biztonságban voltak, hiszen annak az esélye, hogy összetörje a szívünket Tom Hardy vagy Robbie Williams, igen csekély. Nem fogunk zavarba jönni, elpirulni, hebegni-habogni előttük, és ők sem fognak soha megalázni.

A fantáziánkban ezek a hírességek egyszerre pótolták a legjobb barátok hiányát, a meg nem értettséget és akár a szülőket is, ha éppen problémás volt a kapcsolat. Reményt adtak nekünk, elhihettük pár órára, hogy vagyunk olyan jók, hogy akár fel is szedjenek minket ezek a sztárok.

Attól válik mindez csak fantáziává és nem megszállottsággá, hogy felnőttként nem kergetjük ezeket a színészeket a szerelmünkkel, hanem csak fantáziánkban élvezzük a társaságukat, és azt is sokkal ritkábban, mint kamaszkorban tettük.

Elmondjuk-e a partnernek?

A szexuális fantáziáinkról beszélgetni a partnerrel törékeny kérdéskör, egyrészt jól is elsülhet, és mindkét embert feltüzelheti a beszélgetés. Beöltöznek, szerepjátékoznak, vagy a fantáziában lévő helyszínt próbálják ki. Van több hátránya is. Elképzelhető, hogy a partner beszól egy olyat imádottunkra, hogy többet eszünk ágába se jut róla fantáziálni. Például, hogyha arról képzelgünk, hogy milyen izgalmas lenne, ha Tom Hardy egy viktoriánus angol birtok folyópartján magáévá tenni, akkor azt a választ adja rá, hogy melyik Tom Hardy, Bane a Batmanből? A fantáziának máris lőttek egy életre, és a beszélgetésnek is annyi.

Azzal is számolni kell, hogy vannak olyan férfiak és nők, akik szeretik azt hinni, hogy a partnerüket hiába 30 felett ismerték meg, még szűzen pottyantak az ágyukba, így a fantáziájukban is csak a partnerük szerepelhet. A féltékenység erre is kiterjedhet, ami ugye teljes képtelenség, de lehetséges, ha a féltékeny fél azt érzi, ő nem elég jó, nem elég a másiknak, és ez a fantázia számára ezt bizonyítja. Jobb átgondolni, hogy mit mondunk el, ha a szexuális fantázia tárgyáról van szó, elég, ha a környezetről beszélgetünk, vagy ha fél igazságokat mondunk el, ilyen helyzetben.

Ha közeli ismerős a fantázia tárgya, akkor bajt is jelezhet

Előfordulhat, hogy egy megkaphatatlannak tűnő kolléga, szomszéd, pincér(nő) lesz a fantázia tárgya. Idővel ezek a fantáziák manifesztálódhatnak, hiszen minél többet fantáziálunk olyan emberekről, akiket ismerünk, megtörténhet, hogy egyre többet fogjuk keresni a társaságukat. Nem biztos, hogy hónapokon át megelégszik valaki azzal, ha a Facebookon vagy Instagramon nézegeti a fotókat, idővel léphet is a kiszemelt felé. Ez leginkább akkor valósulhat meg, ha a párkapcsolatban eleve gondok vannak, bizalmi problémák, rendszeres veszekedések, szexmentes élet, esetleg féltékenységi drámák.

Amikor egy párkapcsolat nem elégíti ki a vágyakat és elvárásokat, van, hogy fantázia által teremtett plátói szerelembe menekülünk. Ez egyfajta túlélési stratégia, de egyértelműen problémát jelez.

A szexuális fantázia egy ideig jól hat a szexuális életre, ennek erejét a szexuálterápián is kiaknázzák a szakemberek. Bizonyos problémáknál, mint például a nőknél az orgazmuszavarok vagy a férfiaknál a korai magömlés, hetek telnek azzal terápián, hogy a fantáziát felépítjük, hogy elősegítse a probléma megoldását.

És akinek nincs fantáziája?

Előfordulhat, hogy valaki a cikket olvasva ráeszmél, hogy neki nincs semmilyen szexuális fantáziája senkivel. Ez alapvetően nem probléma, bár jobb lenne, ha ez is megvolna, hiszen a fantázia a kreativitásról is tanúskodik. Abban az esetben komoly gond, ha hiányzik, hogyha szexuális fantázia nincs, de a pornó megy ezerrel. A készen kapott pornóképek, videók valaki más szexuális fantáziáját mutatják meg, nem a sajátot, és szép lassan kinyírják az egyén szexuális fantáziáját. Ha valaki szeretné, hogy legyen fantáziája és magára ismer, akkor érdemes a pornófogyasztást a felére csökkenteni, ezzel együtt pedig az estéket olvasással tölteni. Minél részletgazdagabb könyvekkel kezdjük, annál többet teszünk a fantáziánkért. És ha a regények nem mennek, akkor a mesék segíthetnek felépíteni a fantáziát.

