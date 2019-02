Gáspár Bea azért nem kapott munkát, mert cigány

Egy kampány kedvéért Gáspár Bea is megosztott egy negatív történetet a múltjából, ami származása miatt érte.

Cigány vagyok. Nem gondolom, hogy a bemutatkozáshoz ezt is mondani kell! Ez nem egy betegség, amiből majd kigyógyulok. Így születtem és így is halok meg! Cigányként! Miért vagyok más? Mitől néznek máshogy rám? Ezt a kérdést gyakran tettem fel magamnak! És nem értettem! Sok rossz élményem van. Talán az egyik meghatározó az, amikor 18 éves voltam. Érettségi után az osztálytársaim mind kaptak állást! Én apukámmal mentem pár állásinterjúra, amit az osztálytársaim is ajánlottak, hogy van felvétel. A tapasztalat lehangolóan rossz élmény! Apukám büszkén kísért mindenhová engem. Nem zavart, ami szemmel látható, hogy cigány. Igen! Barna a bőre. Mindenhol elutasítottak: Sajnos betelt! Kb. a 4-5. munkahely után összenéztünk és apu legyintett: “nem baj”! Ő egyből értette, hogy mi a szitu!