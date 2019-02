Angelina Jolie-t és Brad Pittet összeköti továbbra is a bor

Amikor Angelina Jolie és Brad Pitt bejelentették, hogy szétmentek és válnak 2016-ban, sokan úgy tippelték, hogy valószínűleg megválnak majd közös borászatuktól, a díjnyertes Miravaltól, amit még 2012-ben vásároltak közösen. Főleg, hogy perben álltak sokáig a gyerekeik felügyeleti jogaival kapcsolatban. Végül sikerült megállapodniuk róla december elején.

Sőt, úgy tűnik, hogy a borászatukat illetően is megegyezésre jutottak és a gyerekeik nevelése mellett azt is közösen folytatják, ugyanis bejelentették, hogy március 5-én új bort fognak piacra dobni. Az Entertainment Tonight-nak eljuttatott sajtóközleményben pedig az is szerepel, hogy továbbra is közösen dolgoznak a Miravalon, marad közös tulajdonban. Így a gyerekek mellett egy sikeres cégük és közös lesz, ami a felügyeletet illeti.

Kiemelt kép: Jason LaVeris/FilmMagic