Utánajártunk, min veszett össze Drake és Kanye West és elég mélyre jutottunk

Lassan már több, mint fél éve tart a dráma Drake és Kanye West között, holott egy éve még közös lemezt terveztek, amit elkezdtek már reklámozni is. Hogyan jutottak idáig, és lett Drake mentorából és példaképéből a legnagyobb ellensége és hogyan került bele ebbe lassan már mindenki Kylie Jennertől egészen Ariana Grandéig és Miley Cyrusig? Bizarr módon a kétezres évek első évtizedének közepéig nyúlik vissza az egész sztori, aminek kulcsfigurája a legendás rapper, Pusha T.

Egy másik régi beeffel kezdődött minden

Pharrell Williams produkciós csapatával, a The Neptunes-szal – akiknek az előző évtized legnagyobb slágereit köszönhetjük a Hollaback Girltől a Drop It Like It’s Hoton át a Milkshake-ig – megalapították a Star Trak Enterntainmentet a Sony gigakiadón belül, elsőként régi barátaikat, a Clipse-t szerződtetve, ami Pusha T és Malice legendás hip-hop duóját takarja. Sokáig kiváló kapcsolatot ápoltak a Universalnál levő Cash Money Records-zal, az alapítójának, Birdmannek – aki akkor még Baby néven futott – közreműködtek egy dalában is, sőt, a spinoffjaként szolgáló Young Money alapítója, Lil Wayne a Clipse első lemezén is szerepelt a Grindin’ remixén. A The Neptunes két tagja, Pharrell és Chad Hugo több dalon is dolgoztak producerként a Cash Money-nak és Lil Wayne-nek, viszont egyikért se kaptak pénzt, ami mondhatni megágyazott egy beefnek. Aztán képbe jött egy divatmárka, az A Bathing Ape, vagyis a Bape, aminek alapítójával, Nigóval olyan jó kapcsolatot ápol Pharrell, hogy közös divatcégük is van Billionaire Boys Club néven, és sokat köszönhetnek egymásnak. Gyakorlatilag Pharrell és a Clipse tette a Bape-et a rapvilág egyik legmenőbb divatmárkájává, és valósággal összekapcsolódott a márka a Star Trakkel. Elkezdett az évtized közepén egyre felkapottabb lenni, és Lil Wayne is elkezdett folyamatosan Bape cuccokban feszíteni címlapokon, klipjeiben, és átadókon egyaránt, amit Pharrellék kissé zokon vettek.

Olyannyira, hogy a Clipse második lemezén szövegben finoman oda is szúrtak neki, nem túl direkt módon, arról beszélve, hogy bizonyos rapperek utánozzák őket, annyira menők. Nem nevezték meg a számban Lil Wayne-t, de elég egyértelmű volt az utalás ahhoz, hogy mindenkinek leessen. Ezt követte egy Pusha T interjú, amiben azt mondta, hogy ha Lil Wayne a király, akkor ő egy isten. Erre válaszként egy Complex interjúban Wayne elkezdte kutyázni mind a Clipse-t, mint Pharrellt, és ezt mondta az egész Bape dologról:

Pharrell Bape-et viselt és mind azt gondoltátok, hogy furcsa. Elkezdtem én hordani és mind azt gondoltátok, hogy dögös. Mit mondjak a boltban, hogy tetszenek ezek a színek, de nem vehetem meg, mert más rapperek már hordták?

2007-ben a Laced magazinnak adott interjújában arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy Lil Wayne a legjobb élő rappernek nevezte magát, Pusha T ezt felelte:

Nem másolhatod mindenkinek a stílusát. Nem próbálhatsz úgy rappelni, mint Jay-Z, úgy öltözni, mint a Clipse, és kokaindílerré válni hirtelen 5 album után, és most úgy öltözni, mint Jim Jones. Nem csinálhatod ezt mind ahhoz, hogy legendává válj. Diktálnod kell a divatot és ő nem diktál semmilyen divatot.

Aztán 2010-ben Lil Wayne börtönbe került, és Pusha T bejelentette, hogy a beefnek vége közöttük, szolidaritást mutatva irányába. Ugyanakkor a béke igencsak rövid életű volt.

Na de hogy jön a képbe Drake?

Aubrey ‘Drake’ Graham miután hazájában gyereksztárként lett ismert a Degrassi giminek hála, elkezdett a zeneblogok körében rapperként felkapottá válni és 2009-ben le is szerződött a Cash Money-val és a Young Money-val egyaránt – azóta megalapította saját alkiadóját, az OVO-t – és máig a kiadó legnagyobb sztárja Lil Wayne és Nicki Minaj mellett. Drake egyébként történetesen hatalmas Clipse-rajongó hírében állt — olyannyira, hogy egy korai interjúban elmondta, hogy egyszer megvette Pusha T egyik aláírt mikrofonját is, annyira rajongott a duóért. Elmondta, hogy otthon tiniként folyamatosan előadta a szobájában vele az összes Clipse-dalt, és olyan sokszor csinálta ezt, hogy a mikrofonról idővel lekopott az aláírás.

Pusha T viszont nem igazán volt oda Drake-ért

Drake 2011-ben kiadta Take Care című nagysikerű lemezét, aminek az egyik dalában arról beszél, hogy a kedvenc rapperei mind kiégtek vagy már meghaltak. Ezt kissé zokon vette Pusha T, aki valószínűleg tisztában volt Drake Clipse rajongásával, és Drake egyik beatjét felhasználva kiadta a Don’t Fuck With Me című számát, amin finoman odaszúrt neki, arról beszélve, hogy az új rapperek még csak most lettek ismertek, de úgy tesznek már, mintha ők lennének a műfaj királyai, és egy konkrét utalásban bár nem mondja ki a nevét, elég egyértelművé teszi, hogy kiről beszél.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pusha T (@kingpush) által megosztott bejegyzés, Dec 1., 2018, időpont: 7:03 (PST időzóna szerint)

Ugyanis azt mondja, hogy bizonyos valakinek a számát még egy Trey Songz közreműködés se mentette meg, ami pont egybecsengett Drake egyik viszonylag friss slágerével. Ezután pedig elkezdett a két rapper üzengetni számokban egymásnak, Pusha T például 2012-ben kiadta az Exodus 23:1 című számot, ami tele van rejtett utalásokkal, amik Lil Wayne-ről, Drake-ről és Birdmanről szólnak, itt található egy részletes elemzés angol nyelven róla, ami nagyjából sorról-sorra lebontja, micsoda mire utal és kiről szól. Többnyire azzal támadja őket, hogy kemény utcai gengsztereknek tettetik magukat, holott semmi közük ahhoz a világhoz, szemben Pusha T-vel, aki kokaindíler volt fiatalon, mielőtt rapperré vált volna, és gyakorlatilag arra alapozta a karrierjét, hogy az alvilágról rappel annak minden pozitív és árnyoldalát bemutatva szövegeiben.

Erre válaszul Lil Wayne rögtön kiírta Twitterre, hogy rohadjon meg Pusha T és mindenki, aki szereti, amitől újra fellángolt a beef Pusha T és Lil Wayne között, ezúttal Drake-kel kiegészítve a dolgot. Közben Meek Mill is beefelni kezdett Drake-kel, leleplezve, hogy Drake szellemírókat alkalmaz a számaiban, és a lemezcégéhez, az OVO-hoz szerződtetett rapperek írják a szövegeit.

Ezeket a vádakat a mai napig nem tudta lemosni magáról Drake, és kifejezetten érzékeny is rá. Bár a popszakmában bevett szokás, hogy nagy popsztárok szellemírókat használnak a dalaikhoz, sőt, a legnagyobb popsztárok közül többen is úgy kerültek be a szakmába, hogy slágereket írtak más előadóknak, a hip-hop világán belül kifejezetten tabunak számít, hogy valaki nem maga írja a szövegeit, ugyanis a műfajban kifejezetten fontos, hogy egy rapper önazonos és autentikus legyen.

Ilyen szempontból Drake sok embernek amúgy is a bögyében lehet, hisz van egy slágere, aminek az a címe, hogy Starting From The Bottom, amiben arról beszél, hogy a semmiből lett valaki, ami nem igazán állja meg a helyét, ugyanis Drake nem a gettóból küzdötte ki magát, hanem Kanadában gyereksztárként indult, és bár egyedül nevelte őt tanárként dolgozó anyja, az ország gazdaságának köszönhetően kifejezetten középosztálybeli volt mindig is, szemben a legtöbb, az utcáról magát kivakaró rapperrel szemben. Sőt, Quentin Miller, akiről később még írunk, el is ismerte, hogy ő írta Drake No Tellin című számát. A szellemírós vádakkal ugyanakkor még inkább Pusha T bögyébe került, 2016-ban például kiadta H.G.T.V. Freestlye című számát, amiben számtalan egyértelmű utalás található rá.

Drake egy szövegében a legigazibbnak mondta magát, a kérdéses számban pedig Pusha azt mondja, hogy elég nagy baj, ha a legigazibb is kamu, továbbá arról beszél, hogy a felhők között jár, és kamu a mennyezet, ezzel utalva Drake Take Care albumának borítójára, amin Drake-et felhők közt ábrázolták. Ezen túl arról beszél, hogy bizonyos rapperek csak Call Of Duty-ban ölnek, szóval a szövegekben emlegetett gyilkosságaik (ami rapszlengben nem feltétlenül konkrét gyilkosságokra szokott csak utalni, hanem arra is, hogy lerappelnek valakit) mind kamuk, utalva ezzel az Exodus 23:1-ben is emlegetett kamugengszterségre és keménykedésre, továbbá bizonyos kérdéses pennáról is beszél, ami miatt a dalokban szereplő érzelmek hamisak, egyértelműen utalva erre Drake szellemíróira.

Egyébként sok rapper célozgatott az évek folyamán Drake szellemíróira, például az Outkastes André 3000 Frank Ocean Blonde című lemezén is arról beszél, hogy talán túl keményen dolgozott az évek folyamán, és olyan emberektől alélt el, akik nem is a saját szövegeiket mondják, sőt, Kendrick Lamar is mintha gyanúsan rá utalna, amikor rapperekről beszél, akik szellemírókat alkalmaznak, de igazából Drake ekkoriban amolyan címerállatává vált a szellemírókat alkalmazó rappereknek, holott messze nem ő volt az egyetlen egyébként — éppen ezért minden szellemírókról szóló rapszövegnék ösztönösen azt gondolta mindenki, hogy róla beszélnek automatikusan.

Erre Drake a Two Birds One Stone című számával reagált, a címe a „két madarat egy kővel” mondásra utal, ami a két legyet egy csapásra angol megfelelője, mivel a számban nem csak Pusha T-nek szúr oda, de a vele egy kiadónál levő Kid Cudinak is, depressziójával gúnyolva az akkoriban éppen szuicid hajlamai miatt klinikára vonuló rappert.

Na de hogy jön a képbe Kanye West?

Pusha T szóló előadóként folytatta, amikor a Clipse másik feleként szolgáló testvére, Malice úgy döntött, hogy visszavonul a zenéléstől, művésznevét is megváltoztatta jelképesen No Malice-ra. Nem sokkal szólókarrierjének megkezdése után leszerződött Kanye West G.O.O.D. (Getting Out Our Dreams) Music alkiadójához, amit West még 2004-ben hozott létre a Sony alatt, de igazán csak akkor indult be, amikor átszerződtek a Universal alatt működő Def Jam Records alá, amit Rick Rubin szuperproducer és Russell Simmons alapított és aminek Jay-Z is volt a vezérigazgatója rövid ideig, aki egyébként West mentora és barátja. West amolyan állandó producerévé is vált Pusha T-nek, aztán 2015-ben Kanye West kinevezte Pusha T-t a G.O.O.D. Music elnökévé.

Szoros kapcsolat fűzte Pusha T-hez, mindeközben egyébként valósággal körberajongta Drake-et, olyannyira, hogy Drake More Life című mixtape-jén a Glow című számban Rihanna helyett Kanye West ugrott be, ez a szám mondhatni a csúcspontját jelentette kettejük egymás iránti rajongásának.

Nem sokkal utána pedig Kanye elkezdett egy tervezett közös lemezről is beszélni, sőt, megjelentek hirdetőtáblák is „Calabasas Is The New Abu Dhabi” felirattal és az OVO és a G.O.O.D. Music logóival kísérve, így mindenki arra számított, hogy a két rapper közös lemezt ad ki a Jay-Z-vel közös Watch The Throne mintájára, akivel egyébként pont megromlóban volt a kapcsolata akkoriban Westnek és Drake-nek egyaránt. Aztán Kanye év végén elkezdett az aktuális turnéján furán viselkedni, idő előtt levonulni a színpadról, és nagyjából minden koncertjének állandó elemei lettek az összefüggéstelen monológjai: egy alkalommal például húsz percig panaszkodott Jay-Z-ről, Beyoncéról, DJ Khaledről, meg Drake-ről is, sőt, ezekben a monológokban említette először Trump iránti szimpátiáját. Az egyik ilyen után végül kórházba szállították, és mentális betegsége miatt bent is tartották, végül lemondta a teljes turnéját és tavaly tavasszal tért vissza először a nyilvánosság elé.

Mysterious billboard appears in LA, bearing #OVO + #GOOD logos and cryptic phrase: “calabasas is the new abu dhabi” pic.twitter.com/oM35UC7SbK — arjun chhabra (@arjunschhabra) 2016. augusztus 28.

Tavaly végül kulminálódott az egész eddigi sztori

Miután Kanye West visszatért a nyilvánosságba, Twitteren rögtön bejelentette, hogy nyáron öt hétszámos minilemezt fog kiadni a G.O.O.D. Music, és mindnek ő lesz teljesen a producere. Az öt lemezben volt egy Nas, egy Teyana Taylor, egy saját, egy Kid Cudival közös, és az első megjelenés ebből Pusha T lemeze volt, a Daytona. Utóbbinak pedig az utolsó száma az Infrared volt, ami gyakorlatilag egy Drake-nek célzott dal, amiben többek közt szerepel az a sor is, hogy a szöveg úgy hangzik, mintha Nas írta volna, de Quentintől jött, utalva ezzel Quentin Millerre, Drake szellemírójára.

Megemlíti a dalban Birdmant is, aki nemcsak Pharrelléknek nem fizetett a dalokért, amiken dolgoztak, de mostanra hírhedt lett arról, hogy nem fizeti ki rendesen a szerződtetett előadókat és producereket, miközben újabb és újabb luxusautókkal és ékszerekkel villog, és Lil Wayne-t is megnevezi, aki éppen perben állt akkoriban Birdmannel, amiért az nem fizetett ki egy rakás pénzt neki. A pert egyébként azóta megnyerte Lil Wayne, kizárólagos tulajdonosává válva a Young Money-nak – ami továbbra is szerződésben áll Drake-kel és Nicki Minaj-zsal – és ki tudta adni végre sokáig halogatott Carter V című lemezét, amit Birdman visszatartott évekig. Wayne-t a dalban Pusha egy kiégett, fogva tartott rapperként emlegeti, aki túszául esett Birdmannek, és nem tud visszavonulni, ami arra is utalt, hogy a Birdmannel való viaskodás közepette Wayne már nyilvánosan is beszélt arról, hogy a visszavonuláson gondolkodik.

Ez olyannyira feldühítette Drake-et, hogy a lemez megjelenése után rögtön, lemezfelvétel közben gyorsan rögzített egy válaszdalt, és másnap közzé is tette. A dal arról szól, hogy Drake sokkal sikeresebb és gazdagabb, mint Pusha T, aki öreg, és amúgy se igazi gengszter, csak gengszterekkel lógott, és úgy tesz, mintha ő lenne Pablo Escobar, és a G.O.O.D. Music előadói közt sincs az öt legjobban, nemhogy az öt legjobb rapper között, és megígérte Birdmannek és Lil Wayne-nek, hogy elintézi őt nekik. Arról is beszélt a dalban, hogy csak attól, hogy megemlíti őt, több lemezt ad majd el, és ezért majd be is nyújtja nála a számlát, másnap pedig tényleg küldött egy 100 ezer dolláros számlát, mindössze annyit írva rá, hogy szívesen.

A dalban Kanye-nak is beszól. Pár hónappal később egyébként elmondta, hogy amikor Kanye éppen ye című legutóbbi lemezén dolgozott, akkor elhívta magához Wyomingba, hogy dolgozzanak közösen dalokon, de West egy szóval se említette neki, hogy éppen lemezen dolgozik. Ellenben Drake említette neki, hogy ő igen és nyáron ki is jön. West megmutatott neki egy beatet, ami úgy volt, hogy Drake száma lesz, de aztán Kanye végül kiadta sajátként széttrollkodva, ez volt a Lift Yourself, amiben a szöveg többnyire olyan halandzsa, mint a poopity-scoop.

Mindeközben végül Drake több Kanye számon is dolgozott, a lemezen szereplő Yikes-on nincs feltüntetve dalszerzőként, de ő írta a dal refrénjét. Drake-et valószínűleg az is zavarhatta, hogy Pusha T a szellemírói miatt támadja őt, miközben a Daytona producere, maga Kanye is használ szellemírókat, de főleg Kanye-re volt dühös, aki a producere volt Pusha T lemezének, beleértve az Infraredet is, amit neki címezett. Ugyanakkor elkövette azt a hibát, hogy a Duppy Freestyle-ban Drake megemlíti Pusha T feleségének a nevét, amit utóbbi durvábbnak érzett minden eddiginél, úgyhogy amit válaszként kapott a kanadai sztár, azt nem tette zsebre.

Drake beszólt, Pusha T ledobott egy atombombát válaszként

2018 egyik legszórakoztatóbb napja volt, amikor a Duppy Freestyle-ra válaszként Pusha T kiadta a The Story Of Adidon című válaszdalt, amivel gyakorlatilag megsemmisítette ellenfelét. A Jay-Z The Story Of O.J. című számának beatjét használó diss track borítójaként egy fotót használt, amin a fiatal Drake black face-ben mosolyog, ami miatt utóbbinak pár nappal később magyarázkodnia kellett, mondván, hogy ez egy rendszerkritikus művészeti projekt részeként született. A dalban ennél sokkal durvább dolgok voltak. Pusha T mindössze három percben elmondja, hogy:

Drake apja otthagyta a családot, amikor előbbi 5 éves volt.

Közben Steve Harvey öltönyökben parádézik, utalva ezzel a népszerű amerikai műsorvezető színes, extravagáns öltönyeire.

öltönyökben parádézik, utalva ezzel a népszerű amerikai műsorvezető színes, extravagáns öltönyeire. Drake egy francia pornószínésznővel kavart, hiába próbálták kipucolni a nyomait ennek a nő Instagram-profiljáról.

Ebből a kapcsolatból született egy gyereke, akit titokban tart.

Az apjához hasonlóan ő is faképnél hagyott egy gyereket.

Utal a borítóra, azzal vádolva Drake-et, hogy mindig is túlkompenzált, amiért nem érzi magát elég feketének.

Megemlíti Drake tervezett adidas-kollaborációját, amit a fiáról nevezett el, akit Adonisnak hívnak, mondván ennél azért többet érdemelne a fia. Az adidas egyébként a dal fényében visszalépett, Drake mondjuk nem búslakodhatott sokáig, mert leszerződött utána a Nike-kal.

Drake legjobb partnere, állandó társa, és producere, Noah ’40’ Sheibb szklerózis multiplexben szenved és haldoklik.

A dal természetesen valóságos PR katasztrófa volt Drake-nek, és az egész internet mémeket gyártott a számra, és arról beszélt, hogy tényleg egy gyereket rejteget. Eddig a pontig ugyanis a nagy nyilvánosság nem tudta, hogy Drake-nek, aki magát mindig amolyan örök partiképes agglegénynek pozicionálta, van egy gyereke. Drake a nyáron megjelent Scorpion lemezen reagált erre, mondván, hogy azért titkolta a gyerekét, hogy megvédje őt a nyilvánosságtól, de annyira a legnagyobb rajongóin túl nem vették meg ezt a magyarázatot. Előtte egyébként beszélt arról, hogy írt egy válaszdalt, ami tönkretenné Pusha T karrierjét, de aztán végül nem adta ki, mert rájött, hogy nem akar ilyen lenni és inkább pozitív marad — a hírek szerint a befolyásos rapper és rettegett figura, Jay Prince beszélte le róla, aki állítása szerint hallotta a dalt és tényleg nagyon durva.

Persze az internet szintén nem annyira vette meg ezt sem, és azt javasolta a szupersztárnak, hogy inkább csak simán ismerje be a vereséget és nyelje le a békát. Válaszlépésnek mindössze azt a szituációt lehet említeni, amikor Pusha T Drake szülővárosában, Torontóban koncertezett nemrég, ahol az első sorból többen rátámadtak, a rapper szerint azért, mert Drake felbérelte őket rá. A biztonságiak hamar leszerelték a támadókat, Pusha T pedig visszament a színpadra és előadta az Infraredet, csak azért is.

Drake viszont sokkal dühösebb volt Kanye-ra, mint Pusha T-re

Drake nemrég vendég volt LeBron James beszélgetős műsorában, ahol elmondta, hogy Kanye szerinte kihasználta őt, direkt jelentette be az 5 lemezét arra az időszakra, amikor tudta, hogy ő is új lemezzel készül, és azzal vádolta, hogy mivel beszéltek róla, Kanye súgta meg Pusha T-nek, hogy van egy gyereke. Kanye West végig tagadta, hogy ő bármit is mondott volna erről, sőt, elhatárolódott az Infraredről, mondván, hogy ő nem szólt bele, ő csak az alapot adta hozzá, és Pusha T felnőtt ember, aki ráadásul a kiadója elnöke, szóval nem igazán vállalt ő aktív szerepet az egészben. Drake-et viszont ez nem győzte meg. Duplacsavarként viszont jött Pusha T, aki elmondta Joe Budden podcastjében, hogy amúgy az információ a gyerekéről pont a betegségben szenvedő barátjától, 40-tól származik, aki a barátnőjének beszélt róla, az meg elkotyogta neki. Ezután Drake több dalban is üzent Kanye-nak, amin vendégszerepelt, az egyik ilyen a tavalyi év egyik legnagyobb slágere a Sicko Mode volt, aminek pikantériája, hogy annak a Travis Scottnak a dala, akinek Kanye West a mentora, és amúgy sógornőjével, Kylie Jennerrel jár, akivel van egy közös gyerekük is. West ezt kifejezetten zokon vette. Volt egy furcsa szegmense az egésznek, amikor egy Twitter-felhasználó megosztotta összeesküvéselméletét arról, hogy Drake lefeküdt Kim Kardashiannel, és több dalban is utal homályosan erre, például az In My Feelings-ben emlegetett Kiki is rá utal, és valójában ezért haragszik a két rapper egymásra, amin mindenki jót csámcsogott, de komolyan igazából senki se vette. Drake viszont trollkodásból bekövette Instagramon Kim Kardashiant. Utóbbinak az egész csúcspontjaként tisztáznia kellett, hogy természetesen nem igaz ez az egész elmélet.

Aztán karácsony környékén Kanye több száz tweettel nyilvánosan kezdett el üzengetni Drake-nek

Az egész elvileg azzal kezdődött, hogy Drake emberei megkeresték Westet, hogy adjon engedélyt egy beatjére, hogy használhassák kereskedelmi forgalomban egy dalhoz. Mindezt West tweetjeiből tudjuk, aki nyilvánosan megtagadta, majd elkezdett órákon keresztül üzengetni Drake-nek, hogy hívja fel őt és beszéljék meg, tegyenek pontot az egészre és béküljenek ki.

West elmondása alapján Drake felhívta őt és megfenyegette. West felemlegette Drake Kid Cudinak címzett számát is, mondván, hogy depressziójával gúnyolta a rappert, most meg egy bipoláris személyiségzavarban szenvedő embert, vagyis őt támad, holott Kanye nélkül nem létezhetne Drake, ugyanis ő taposta ki neki az utat. Közben időről-időre követelte, hogy a kanadai szupersztár kérjen bocsánatot tőle. Egy ponton Kim Kardashian is beszállt, aki Twitteren akadt ki, amiért Drake a családját fenyegeti.

@drake Never threaten my husband or our family. He paved the way for there to be a Drake. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 2018. december 14.

Közben minderre azzal reagált Ariana Grande, hogy jó lenne, ha a fiúk legalább egy napra uralkodnának magukon, nem elszívva a levegőt a lányok elől, hadd ragyogjanak, utalva ezzel magára és Miley Cyrus-ra, mert éppen mindketten új kislemezt adtak ki aznap, amikor ez történt. Kanye rögtön reagált erre, hogy elég gáz, hogy Grande a problémáit használja fel arra, hogy az új számát promózza. Grande végül amolyan félvállról odavetett bocsánatkéréssel reagált erre.

I know Ariana said this to be cool and didn’t mean no harm but I don’t like even slightest level of slight commentary from someone I know loves and respects me pic.twitter.com/T9VXaIj9MX — ye (@kanyewest) 2018. december 15.

Itt tartunk jelenleg, de valószínűleg messze még a vége.

Gyakorlatilag már több, mint fél éve pár havonta vagy pár hetente újabb fejlemény van a két rapper viszályában, ami két másik rapper viszályából nőtt ki. Gyakorlatilag bármi megtörténhet, a nagy kibéküléstől az évekig tartó üzengetésig.

I would never intentionally try to hurt you bro I never even heard none of the diss records That ain’t my MO never did a diss record — ye (@kanyewest) 2018. december 13.

Kiemelt kép: Alex Menendez/Getty Images