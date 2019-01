ByeAlex dupla steak adagját Dwayne Johnson sem bírná magába tömni

ByeAlex legutóbbi kajázásáról egész furcsa fotót osztott meg saját Instagram-oldalán. Az X-Faktor zsűritagja valamilyen étteremben járhatott, ahol két brutális nagyságú bordát rendelt magának. Állítólag a pincér is nagyot nézett a rendelés felvételénél:

A pincér is meglepődött mikor kiderült, hogy mindkettőt magamnak rendeltem!

— írja a zenész.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🔥PÁJALEKSZ APÁTOK🔥 (@byealexittvan) által megosztott bejegyzés, Jan 5., 2019, időpont: 11:38 (PST időzóna szerint)

Hogy mégis mekkora mennyiségű kaját nyomott be ByeAlex, mi sem szemlélteti jobban, mint Dwayne Johnson hollywoodi színész legutóbbi ebédje. A Szikla ugyanis kicsivel szerényebb adagokat szokott elpusztítani étkezésenként. Nem is kérdés, hogy ByeAlex — ha továbbra is ennyit eszik majd — hamarosan le fogja hagyni méretben a Halálos iramban színészét.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon therock (@therock) által megosztott bejegyzés, Jan 3., 2019, időpont: 2:20 (PST időzóna szerint)

De az lehet, hogy Henry Cavill is aprónak fog tűnni mellette, ha Budapesten összefutnak:

