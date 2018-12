Ilyen karácsonyfákat állítottak a magyar celebek

Ha kész van már a bejlgi és a töltött káposzta, be lettek csomagolva az ajándékok, és a fa is teljes díszben van, akkor itt az idő leülni, megpihenni, és megnézni, hogy a magyar hírességek hogyan is csinálták ezt. Amennyiben pedig még adósak vagyunk a fa feldíszítésével, akkor akár inspirálódni is lehet. Az idei trend látszólag az egyszínű díszek és világítás, de akadnak extrém megoldások.

Ördög Nóra és Nánási Pál a klasszikus szavaztak, nem variálták túl

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alakulunk:)🌲🌲❤❤👌👌 Nánási Pál (@palnanasi) által megosztott bejegyzés, Dec 23., 2018, időpont: 1:55 (PST időzóna szerint)

Liptai Claudia és Pataki “DonGelato” Ádám fája hatalmas díszekkel teli, egy csillag a fa oldalán például nagyobb, mint a csúcsdísz.

Szorcsik Viktória egy pici, de annál ötletesebben kinéző és szép, élénk színekkel operáló fával rukkolt elő.

Kiss Ramóna révén itt az első szürkével operáló, minimalista fa, ami idén igencsak trendi.

Som-Balogh Edináék fájából keveset látunk, de az ízléses, a kék jól megy a zöld fához.

Dér Heni a legextrémebb fának nevezi sajátját, és ezzel nem is vitatkoznánk, csak hozzátennénk, hogy egyben a legötletesebb is.

Tatár Csilla a kisebb fára szavazott a fa méretéhez képest hatalmas gömbökkel, de ez is jó ötletnek bizonyult.

Tóth Gabi széles és alacsony fát választott, ami tök jól néz ki,

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Boldog Karácsonyt Mindenkinek! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 tothgabi (@tothgabi) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2018, időpont: 3:54 (PST időzóna szerint)

Csobot Adél és Istenes Bence fája nagyon sárga, de a kékhez hasonlóan ez is kiválóan passzol a zöldhöz.

Calamellék az egyszerű és visszafogott fára szavaztak.

Demcsák Zsuzsa fáján csíkos, színes díszítés lett, és ez egy egészen ötletes és látványos megoldás.

Tolvai Reni fáját csak nagyon közelről lehet látni, ő az ezüstszínű gömbökre, csillagokra, és pillangókra szavazott sárga fényekkel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon RENI TOLVAI (@tolvaireni) által megosztott bejegyzés, Dec 24., 2018, időpont: 3:53 (PST időzóna szerint)

Horváth Éva is az egyszerű, vissazfogott megoldások híve.

Epres Panni és Benedek Tibor sem variálták túl, a fehér díszeket macik és diótörők teszik izgalmassá.

Peller Mariannét nehezen lehet látni, de látszólag nem spórolta le róla a különleges díszeket, akad pókerkártya formájú és rongybábangyal is.

Oláh Gellérték lila fényekbe öltöztették fájukat és gyönyörűen néz ki.

Végezetül pedig íme Rubint Rella szép tarka fényekbe borult fája.

Boldog karácsonyt!

Fotók, videók: Instagram