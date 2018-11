Véletlenül 10 milliós prémiumot fizetett a cég a dolgozóinak

Egy belgiumi acélművek elég kellemesen indította dolgozói hétvégéjét, ugyanis megjelent a számlájukon fejenként 30 ezer euró, vagyis csaknem 10 millió forint. Mint később kiderült, sajnos csak egy hiba folytán kapták, az igazi bónusz mindössze fejenként 100 euró, azaz 32 ezer forint – írta a BBC.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a 230 dolgozó közül mennyinek sikerült ezt az összeget elküldeni a Thy-Marcinelle-nél, ahol úgy havonta 1600 eurót, valamivel több, mint 500 ezer forintot lehet keresni. Egy korábbi szakszervezetis szerint csak „pár” embert érint a hatalmas kifizetés.

Sokkot kaptam, mikor megláttam, mennyi pénz érkezett a számlámra. De már akkor egyértelmű volt, hogy csak egy félreértésről lehet szó, úgyhogy nem nyúltam hozzá

– nyilatkozta a vállalat egy meg nem nevezett munkatársa, aki szintén kapott a pénzből. Vannak azonban olyanok, akik azonnal elkezdték elkölteni.

Van, aki kaszinóba ment vele, van, aki az adósságát adta meg belőle, másnak pedig egyből lefoglalták az összeget a számláján

– mondta még a dolgozó.

Ugyanakkor bármennyien is vannak a szerencsések között, igazából nem is annyira azok, sőt, akik elkezdték elkölteni, azok kifejezetten rosszul jártak, mert a jogszabályok szerint a hibásan átküldött pénzt teljes egészében vissza kell fizetni. Még akkor is, ha azzal a kétes állítással jönnének elő, hogy ők teljesen jóhiszeműek voltak, mikor kivettek belőle.

Kiemelt kép: Thinkstock