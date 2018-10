Megyeri Csilla szexmegvonással akarja rávenni a párját a fogyásra

Megyeri Csilla a TV2-t is lecserélné, ha műsorvezető lehetne

Megyeri Csilla néhány napja arról posztolt, hogy párja, Zsolti már a harmadik kuglófot nassolja el az esti filmezés alatt, ami meglátszik a hasán is. Akkor azon gondolkozott, hogy mivel motiválhatná a fogyásra, most pedig már ki is találta.

Mivel Zsoltit elég nehéz rá­venni arra, hogy rendszeresen mozogjon, ezért szükség volt valami extra motivációra, hogy tudjam, eltökélt lesz abban, hogy belássa, változásra van szük­sé­ge. Nemcsak esztétikai okokból aggódom a pocak miatt, ha­nem mert túl fiatal ahhoz, hogy az elhízás bármilyen betegsé­get okozzon nála. A szexmegvonás majd segít, hogy csak a céljára koncentráljon

– mondta a Borsnak Megyeri.

Megyeri Csilla: Nem jönnek az anyai ösztönök Megyeri az édesanyja szerint még a kutyájáról sem tud gondoskodni.

Zsolti azonban úgy gondolja, hogy menyasszonya lesz az, aki előbb feladja.

Szerintem Csilla sokkal előbb feladja a fogadalmát, mint hogy én kidőljek, de ha harc, hát legyen harc, a kilókkal, aztán pedig Csillával.

Kiemelt kép: Instagram/@csillamegyeri