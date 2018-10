Az énekesnő másfél éves volt, amikor félrelépő édesapja oldaláról született egy húga, Tünde. Zoltán Erika és féltestvére azonban 50 évig nem találkoztak, mivel Tünde három éves kora óta Amerikában él.

A két testvér 2014-ben találkozott először a tengerentúlon, most pedig Tünde látogatott el Magyarországra fél évszázad után. Ennek alkalmából a Fókusz riportot is készített velünk és azon túl, hogy le sem tagadhatnák egymást, kiderült, hogy a személyiségük is hasonló.

Kiemelt kép: RTL Klub/Fókusz