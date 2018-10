Kim Kardashian a halálsorról mentene meg egy rabot

Kim Kardashian újabb börtönbe jutott ember életét szeretné megmenteni: a gyilkosságért elítélt Cyntoia Brown és a kábítószer-kereskedelemben való részvételért és pénzmosásért elítélt Alicia Johnson után most Kevin Cooper életét szeretné helyrehozni.

Kardashian gyakorlatilag a nyilvánosság erejének felhasználásával Twitter-oldalán – jelenleg 59 millió követője van a közösségi oldalon – kérte meg Kalifornia állam kormányzóját, Jerry Brownt arra, hogy adjon Coopernek egy újabb lehetőséget, a kormányzó ugyanis az utóbbi időben számos igazságszolgáltatási reformot hajtott végre az államban, ám ezek közül egyik sem segített a nyolcvanas években négy ember meggyilkolásával megvádolt és később halálraítélt férfin, annak ellenére, hogy a New York Times szerzője, Nicholas Kristof véleménycikke szerint valójában nem Cooper követte el a gyilkosságokat.

Governor Brown, please add Kevin Cooper to your legacy of smart, fair and thoughtful criminal justice reforms. https://t.co/OzhZIWdxWL

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 7, 2018