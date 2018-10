Undorító dolgokat művelnek a celebek gyerekei

Ellen DeGeneres kedvéért mondta el pár celebanya, hogy mi a leggusztustalanabb dolog, amit a gyerekük valaha is csinált. Mert a celebek gyerekei is csinálnak undorító dolgokat, csak erről nyilván nem beszélnek soha. Akinek gyengébb a gyomra, az most ne olvasson tovább.

Kim Kardashian elmondta, hogy lánya egyszer úgy mosott fogat, hogy előtte kiöblítette fogkeféjét a vécécsészében, sőt ettek már kutyakaját is. Kristen Bellnek ennél rosszabb volt, ő ugyanis

bélférget szedett ki a lányából.

Ennél sokkal rosszabb dolgokat élt át Kelly Clarkson, az ő fia ugyanis egyszer elkezdett játszani egy kis kutyaszarral, amit aztán a szájába is tett, sőt egyszer bele is feküdt a kakiba. Scarlett Johansson is felült a kakivonatra – ő egyszer arra ment be a fürdőszobába, hogy a lánya összekakilta a padlót és a falat is, amibe a színésznő belelépett,

a helyzet pedig fokozódott, amikor bement a fürdőbe a kutyájuk is, aki elkezdte enni a gyerek kakiját.

Ehhez képest Jennifer Lopez sztorija, miszerint az ikrei újszülött korukban ráhánytak az arcára, semmiség.

Kiemelt kép: Scarlett Johansson – YouTube/EllenTube