Khloé Kardashiant lerasszistázták, amiért megvédte gyermekét

Khloé Kardashian rasszista kommenteket kapott kislányáról készült fotói alá az Instagramon, a hozzászólok kritizálták True bőrszínét. Anyja megvédte a gyermeket, hozzátéve, hogy egyáltalán nem számít a bőrszín.

Így fogalmazott:

I try to put myself in their shoes &maybe they were brought up in a different type of household then I was. So instead of shaming I try to educate. In our household we do not see color. We see emotion and action. We see love. We feed off of energy

— Khloé (@khloekardashian) 2018. szeptember 28.