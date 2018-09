Khloé Kardashian nem tűri, ha kislányát bőrszíne miatt kritizálják

A legtöbb anyához hasonlóan, Khloé Kardashian sem hagyja senkinek, hogy kislányát bántsák, főleg nem akkor, ha ez egy olyan dolog, amiről a közel hat hónapos True gyakorlatilag egyáltalán nem tehet.

Kardashian Twitter-oldalán közölt egy bejegyzést, amelyben arról ír, mennyire zavarja a tény, miszerint a negatív kommenteket írók legtöbbje szinte egyből törli hozzászólását, amint esetleg megvédené kislányát.

I dislike the fact that people are allowed to comment on my daughters skin color but as soon as I comment kindly back and praise her for all that she is, the comment gets erased. If you have the courage to post your nasty criticism please allow one to defend or comment back

– írta bejegyzéséhez a sztár, aki egy másik posztban azt is hozzátette, hogy büszke mindenkire, aki elég magabiztos ahhoz, hogy tudja, kicsoda is ő valójában.

We need to learn to praise all skin tones/ethnicities! Our beauty is in our differences. We can learn so much! So proud of every human who is confident in who they are. I’m in my 30s I think I’m just finding this confidence. So I am patient with others. But allow me to voice mine

