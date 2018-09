Ezen a képen tényleg Madonna van, csak lehetetlen ráismerni

A 60 éves popsztár a napokban fodrásznál járt, hogy rendbetegyék a lenőtt hajtöveit. A folyamatról Madonna és fodrásza is posztolt Instagramon, de gyik fotón felismehetetlenebb, mint a másikon.

A nyuszifilter és a befóliázott hajtincsei is bezavarnak ugyan egy kicsit, de az énekesnő ezket leszámítva is csak árnyéka önmagának. Az egyik kommentelő meg is jegyezte, hogy mostanában se vidámnak, nem tűnik, se egészségesnek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Madonna (@madonna) által megosztott bejegyzés, Szept 7., 2018

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicola Clarke (@nicolaclarkecolour) által megosztott bejegyzés, Szept 10., 2018

Kiemelt kép: Win McNamee/Getty Images