Már biztos, hogy Magdi anyus visszatér a Barátok Köztbe

Az RTL Klub napi sorozata idén ünnepli 20. születésnapját, a jubileum alkalmából pedig rengeteg régi szereplő tűnik fel újra a Mátyás király téren. Többek között Berényi Claudia és Zsófi is visszatértek már, de az igazán nagy durránást Magdi anyus jelentené.

Igaz, Fodor Zsóka karaktere 2009-ben meghalt, miután leesett a lépcsőn takarítás közben, mégis mindenki várja, hogy valamilyen formában újra megelevenedjen a szerepe. Eddig csak találgatni lehetett, de a színésznő most maga erősítette meg a hírt, hogy visszatért.

Igen, most már elmondhatom, hogy valóban visszatérek. Be kell vallanom, hatalmas öröm ez számomra! Nagyon jó érzés, hogy újra a régi ismerősök között lehetek. Tényleg mindenki lelkesen fogadott, ennyit régen ölelkeztem, mint amikor megérkeztem. Mondtam is nekik rögtön, hogy kedveskéim, én kellettem ide!