Malek Andrea 20 év után hazaköltözött Magyarországra

Malek Andrea még májusban szólta el magát az RTL Reggeliben, hogy 20 év után Ausztriából visszaköltözik Magyarországra.

A színésznő-énekesnő már Budapesten van, sírva búcsúzott ausztriai barátaitól, akik alig akarták elengedni őt. Mégis úgy érzi, jó irányba tart az élete: a lányával rakott új fészket.

Nagyon impulzív kis csaj, ennek megfelelően sírva is fakadt, amiért részben hálás voltam. Így legalább tudtam, mi zajlik benne, hogy mit gondol, ki tudtuk beszélni a dolgokat. Intelligens gyerek, majdnem úgy lehet beszélni vele, mint egy felnőttel. Mondtam neki, hogy most valamit elveszek tőle, kiszakítom az életteréből és eltávolítom a barátait, de háromszor annyit adok majd vissza. Nehéz, de biztosan tudom, hogy Magyarországon több mindent tudok megadni neki. Ez az otthonom, ez a hazám, itt dolgozom, és itt vannak olyan ismerőseim, akikre ő is számíthat