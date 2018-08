Magyar divattervező kedvenc kerámiáiról ír az amerikai Vogue

Sándor Szandra még 2006-ban alapította Nanaushka elnevezésű márkáját, ami ma már világszinten is elismert. Az elmúlt években több hollywoodi sztár is viselte a tervező ruháit, aki úgy tervezi, hogy jövőre Los Angelesben is nyit egy állandó üzletet, a jelenlegi pop-up store helyett.

Többek között erről is írt az amerikai Vogue, a hangsúly azonban a Nanushka új kollaborációján volt. Sándor Szandra imádja a kerámiákat, gyűjti is őket, így palettáját most ezekkel bővíti. A budapesti Noha Studióval együttműködve, rengeteg pasztellrózsaszínt és földszínt használva alkották meg a közös termékeket.

A Vogue ennek kapcsán a Nanushka alapítójának kedvenc beszerzési helyeiről is összegyűjtött egy listát, ami tényleg nagyon sokszínű. A Herendi és Zsolnay porcelántól kezdve, a belvárosi vintage üzleteken át, az Ecseri piacig minden megtalálható benne.

Kiemelt kép: Donato Sardella/Getty Images for Nanushka